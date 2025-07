Il cocktail con vermut rosso, gin e campari nei cruciverba: la soluzione è Negroni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cocktail con vermut rosso, gin e campari' è 'Negroni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGRONI

Curiosità e Significato di Negroni

La soluzione Negroni di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Negroni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Negroni? Il Negroni è un celebre cocktail italiano a base di vermut rosso, gin e Campari. Nato a Firenze negli anni '20, è simbolo di eleganza e stile, apprezzato per il suo gusto deciso e amarognolo. Perfetto come aperitivo, rappresenta la tradizione e l’arte del mixology italiano, conquistando appassionati in tutto il mondo grazie alla sua semplicità e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Negroni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il cocktail con vermut rosso, gin e campari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

G Genova

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L É P S L E A Mostra soluzione



