MARTINI

Perché la soluzione è Martini? Il Martini è un celebre cocktail a base di gin e vermut, spesso decorato con un'oliva, simbolo di eleganza e raffinatezza. Il nome deriva dal famoso marchio di vermut, diventato sinonimo di questa bevanda classica e sofisticata. Un vero classico che rappresenta stile e gusto, apprezzato in tutto il mondo. È sinonimo di momento speciale e di convivialità.

Hai trovato la definizione "Un cocktail con gin e vermut spesso con oliva" in uno schema?

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

