MARTINI

Curiosità e Significato di Martini

Perché la soluzione è Martini? Il Martini è un celebre cocktail internazionale, perfetto per gli appassionati di aperitivi eleganti. Composto da vermut, gin e una oliva come guarnizione, il suo nome deriva dalla marca di vermut che lo rese famoso. Simbolo di raffinatezza e stile, il Martini rappresenta un modo di vivere sofisticato e cosmopolita, apprezzato in tutto il mondo. Un vero classico intramontabile.

Come si scrive la soluzione Martini

Se "Famoso cocktail con vermut, gin e oliva" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

