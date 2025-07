Duplicare un file nei cruciverba: la soluzione è Copiare

Home / Soluzioni Cruciverba / Duplicare un file

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Duplicare un file' è 'Copiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPIARE

Curiosità e Significato di Copiare

Vuoi sapere di più su Copiare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Copiare.

Perché la soluzione è Copiare? Duplicare un file significa creare una copia identica di un documento o di un elemento digitale, in modo da averne una seconda versione. È un’operazione semplice e utile per conservare backup o condividere contenuti senza alterare l’originale. In breve, copiare un file permette di duplicarlo facilmente e rapidamente, garantendo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano del computer.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Duplicare un file nel computerDuplicare un file nel PCHa cartelle e fileFile che tengono traccia della navigazione nel webUn formato di file video

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Copiare

Hai davanti la definizione "Duplicare un file" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N O E E R N O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORDENONE" PORDENONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.