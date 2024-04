La Soluzione ♚ Duplicare un file nel computer

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COPIARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Personal computer. le industrie informatiche situate in oriente (taiwan, singapore, etc.) si misero subito al lavoro per clonare (duplicare) questa macchina...

