Direzionano un aereo... o un pollo nei cruciverba: la soluzione è Alette

Home / Soluzioni Cruciverba / Direzionano un aereo... o un pollo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Direzionano un aereo... o un pollo' è 'Alette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALETTE

Curiosità e Significato di Alette

La parola Alette è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alette.

Perché la soluzione è Alette? Le alette sono piccole parti di alcuni animali, come il pollo, che si trovano sulle ali e sulla schiena, spesso usate in cucina per la loro saporita croccantezza. Nel gioco di parole, alette si riferisce anche alle parti mobili di un aeroplano, usate per dirigere il volo. Quindi, il termine unisce il mondo animale e quello dell'aviazione in modo divertente e ingegnoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aereo effettua quello tecnicoUn veloce aereoViaggio in aereoLa imbarca chi prende l aereoVi si infilza il pollo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alette

Se "Direzionano un aereo... o un pollo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D O N N E F S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SFONDONE" SFONDONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.