Dessert morbido come crème caramel o bavarese nei cruciverba: la soluzione è Budino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dessert morbido come crème caramel o bavarese' è 'Budino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUDINO

Curiosità e Significato di Budino

Hai risolto il cruciverba con Budino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Budino.

Perché la soluzione è Budino? Il termine budino indica un dolce morbido e cremoso, simile a crème caramel o bavarese, preparato con latte, zucchero e amidi o uova. È apprezzato per la sua consistenza vellutata e il gusto delicato, ideale come fine pasto o merenda. Questa golosa specialità trova molte varianti in diverse culture, offrendo sempre una coccola dolce e irresistibile.

Come si scrive la soluzione Budino

Non riesci a risolvere la definizione "Dessert morbido come crème caramel o bavarese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

U Udine

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

