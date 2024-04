La Soluzione ♚ Una crème tra i dessert

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARAMEL

Curiosità su Una creme tra i dessert: La crema catalana è un dessert tipico della catalogna. si presenta come una crema con base soffice e spumosa, sormontata da una pellicola croccante di... La crème caramel è un tipo di crema con uno strato di caramello liquido in superficie. Si differenzia dalla crème brûlée, in cui lo strato di caramello è invece duro. Gli ingredienti della crème caramel sono latte, uova, zucchero e, di solito, vaniglia, secondo quantitativi che possono variare sensibilmente.

