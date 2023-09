Morbido da masticare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morbido da masticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENERO

Significato/Curiosita : Morbido da masticare

I suggerimenti del progetto di riferimento. le big babol sono gomme da masticare prodotte dalla perfetti e create nel 1978. furono molto popolari negli... tenero-contra (fino al 1914 contra; in dialetto ticinese tener-contra o tendro-contra (desueto)[senza fonte]) è un comune svizzero di 3 040 abitanti del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

