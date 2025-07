Cellule primitive indifferenziate nei cruciverba: la soluzione è Staminali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cellule primitive indifferenziate' è 'Staminali'.

STAMINALI

Perché la soluzione è Staminali? Le cellule staminali, dette anche cellule primitive indifferenziate, sono cellule speciali in grado di trasformarsi in diversi tipi di tessuti e organi del corpo. La loro caratteristica principale è l’abilità di autorinnovarsi e di differenziarsi in modo specifico, contribuendo alla crescita, alla riparazione e al rinnovamento dei tessuti. Sono al centro di molte ricerche mediche per le potenzialità terapeutiche future.

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

