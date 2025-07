Capanna alpestre nei cruciverba: la soluzione è Baita

BAITA

Curiosità e Significato di Baita

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Baita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Baita? Una capanna alpestre è una baita, un rifugio rustico situato in montagna, ideale per escursionisti e amanti della natura. Costruita con materiali tradizionali come legno e pietra, rappresenta un'oasi di pace immersa tra le cime. È il luogo perfetto per rilassarsi e godersi il panorama, mantenendo vive le tradizioni alpine e lo spirito di avventura.

Come si scrive la soluzione Baita

B Bologna

A Ancona

I Imola

T Torino

A Ancona

