TOPICA

Curiosità e Significato di Topica

Perché la soluzione è Topica? Topica deriva dal latino e indica un'osservazione o un commento appropriato, spesso legato a un tema specifico. In ambito comunicativo, rappresenta un modo intelligente di affrontare un argomento, evitando errori o sprovvedutezze. È un termine che sottolinea l'importanza di parlare nel modo giusto, nel momento giusto, per mantenere efficacia e chiarezza nel discorso. In definitiva, essere topici significa saper scegliere le parole più adatte.

Come si scrive la soluzione Topica

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

A Ancona

