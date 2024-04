La definizione e la soluzione di 6 lettere: Uno sproposito sacrilego. ERESIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'eresia è una dottrina considerata come deviante dall'ortodossia religiosa alla cui tradizione si collega, come storicamente quella cattolica. Il termine viene utilizzato anche fuori dall'ambito religioso, in senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli.

(religione) (cristianesimo) (storia) dottrina del cristianesimo che prende posizioni diverse dal cattolicesimo su questioni teologiche L'arianesimo era un'eresia che sosteneva che il Figlio (Gesù) non foss'altro che creatura del Padre, così come anche lo spirito santo, e che il Dio cristiano avesse dunque una sola natura. (per estensione) setta che si distacca dalle idee della religione più diffusa, la cui cosa è considerata ragione di biasimo da quest'ultima Il chassidismo è stato considerato da alcuni rabbini un'eresia . (senso figurato) asserzione contrapposta al modo di pensare comune Per i buongustai bere un bicchiere di vino rosso con un piatto di pesce fritto è una vera eresia !

dal latino haeresis (nel sign. eccles.), dal greco aes, ossia "scelta", derivazione di a ovvero "scegliere"

deviazione, eterodossia, miscredenza, scisma,sacrilegio, profanazione

( familiare ) , ( scherzoso ) assurdità, bestemmia, bestialità, errore, falsitàscemenza, sciocchezza, sproposito

, assurdità, bestemmia, bestialità, errore, falsitàscemenza, sciocchezza, sproposito ( popolare ) fesseria

dogma, ortodossia

(senso figurato) verità

