Un giro in bicicletta si può definire anche così nei cruciverba: la soluzione è Pedalata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un giro in bicicletta si può definire anche così' è 'Pedalata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDALATA

Curiosità e Significato di Pedalata

Perché la soluzione è Pedalata? La parola pedalata indica l'atto di muovere i pedali di una bicicletta, traducendosi in un movimento che permette di avanzare. È il gesto fondamentale per pedalare e andare avanti con la bici, ma può anche essere usato in senso figurato per descrivere un piccolo sforzo o un passo avanti. Quindi, sì, un giro in bicicletta si può definire anche così!

Come si scrive la soluzione Pedalata

Hai trovato la definizione "Un giro in bicicletta si può definire anche così" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

