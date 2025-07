L ufficio in cui risiede il preside dell università nei cruciverba: la soluzione è Rettorato

Home / Soluzioni Cruciverba / L ufficio in cui risiede il preside dell università

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L ufficio in cui risiede il preside dell università' è 'Rettorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTORATO

Curiosità e Significato di Rettorato

La soluzione Rettorato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rettorato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rettorato? Il rettorato è l'ufficio principale dove lavora il preside dell'università, ovvero il rettore. È il cuore amministrativo e decisionale dell'ateneo, dove si pianificano e coordinano le attività accademiche e gestionali. È un luogo importante per studenti, docenti e personale, simbolo della leadership e dell'organizzazione dell'istituto. Insomma, il rettorato rappresenta il centro del potere universitario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadilloIl periodo dell anno in cui ogni scherzo valeUn alto ufficio dell OnuCittà dell Asia Minore in cui si svolsero due importanti concili ecumeniciLa pena dell esilio a cui venivano condannati gli Ateniesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rettorato

Se "L ufficio in cui risiede il preside dell università" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A È A C T S D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASA DA TÈ" CASA DA TÈ

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.