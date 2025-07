Tessuto impermeabilizzato per tovaglie nei cruciverba: la soluzione è Ciré

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessuto impermeabilizzato per tovaglie

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tessuto impermeabilizzato per tovaglie' è 'Ciré'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRÉ

Curiosità e Significato di Ciré

La parola Ciré è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciré.

Perché la soluzione è Ciré? Il CIRÉ è un tessuto impermeabilizzato, ideale per tovaglie e accessori da tavola. Realizzato con una speciale lavorazione che lo rende resistente all'acqua e facile da pulire, combina eleganza e praticità. Perfetto per chi desidera proteggere la tavola da macchie e schizzi senza rinunciare allo stile, il CIRÉ è la scelta versatile per ogni occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tessuto per tovaglieTessuto con puntini di colore diversoTessuto scozzeseNastro di tessuto usato per rinforzareUn liscio tessuto di cotone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ciré

Hai davanti la definizione "Tessuto impermeabilizzato per tovaglie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

R Roma

É -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E D E E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EREDE" EREDE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.