Tessuto per tovaglie
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tessuto per tovaglie' è 'Tela Cerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELA CERATA
Perché la soluzione è Tela Cerata? La tela cerata è un materiale tessile rivestito con uno strato di cera o plastica, che lo rende impermeabile e resistente. Questo tessuto viene spesso utilizzato per realizzare tovaglie da esterno o da cucina, grazie alla sua capacità di proteggere le superfici dall'acqua e dalle macchie. La sua superficie liscia e impermeabile permette di pulirla facilmente, mantenendo intatta la sua funzionalità nel tempo. La tela cerata rappresenta una scelta pratica e durevole per coperture e tovaglie.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto per tovaglie". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Tessuto per tovaglie nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tela Cerata
Se la definizione "Tessuto per tovaglie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto per tovaglie" conferma che la soluzione 'Tela Cerata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Tela Cerata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto per tovaglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tela Cerata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tessuto impermeabilizzato per tovaglieTessuto con puntini di colore diversoTessuto scozzeseNastro di tessuto usato per rinforzareUn liscio tessuto di cotone
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