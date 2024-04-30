Tessuto per tovaglie

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tessuto per tovaglie' è 'Tela Cerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELA CERATA

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Perché la soluzione è Tela Cerata? La tela cerata è un materiale tessile rivestito con uno strato di cera o plastica, che lo rende impermeabile e resistente. Questo tessuto viene spesso utilizzato per realizzare tovaglie da esterno o da cucina, grazie alla sua capacità di proteggere le superfici dall'acqua e dalle macchie. La sua superficie liscia e impermeabile permette di pulirla facilmente, mantenendo intatta la sua funzionalità nel tempo. La tela cerata rappresenta una scelta pratica e durevole per coperture e tovaglie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto per tovaglie". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tessuto per tovaglie nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tela Cerata

Se la definizione "Tessuto per tovaglie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto per tovaglie" conferma che la soluzione 'Tela Cerata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tela Cerata

T Torino E Empoli L Livorno A Ancona C Como E Empoli R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto per tovaglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tela Cerata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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