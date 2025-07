Tessuti biologici sottili nei cruciverba: la soluzione è Membrane

MEMBRANE

Curiosità e Significato di Membrane

Hai risolto il cruciverba con Membrane? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Membrane.

Perché la soluzione è Membrane? Membrane sono sottili tessuti biologici o materiali che fungono da barriera, proteggendo e regolando lo scambio tra ambienti diversi. Si trovano in natura, come le membrane cellulari, o vengono create artificialmente, come nelle tecnologie mediche o industriali. La loro funzione principale è mantenere l’equilibrio e la protezione, rendendole elementi fondamentali in molte applicazioni innovative.

Come si scrive la soluzione Membrane

Non riesci a risolvere la definizione "Tessuti biologici sottili"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O N L O N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNOLO" CANNOLO

