Sorge sull Oka nei cruciverba: la soluzione è Orel

Home / Soluzioni Cruciverba / Sorge sull Oka

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sorge sull Oka' è 'Orel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OREL

Curiosità e Significato di Orel

Non fermarti alla soluzione! Conosci Orel più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Orel.

Perché la soluzione è Orel? Orel è un termine che deriva dall'antico sloveno e si riferisce a una testa o a un capo. È utilizzato in ambito storico e culturale per indicare una persona di rilievo o con funzione importante. La parola richiama l'idea di leadership e autorità, richiamando le origini delle comunità slave dell'Est Europa. In sintesi, Orel rappresenta un simbolo di prestigio e rispetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città russa sull OkaSorge sull estuario del TagoSorge sull AcropoliSorge sull altopiano detto la Timpa ai piedi dell EtnaSorge sull Aar

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orel

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sorge sull Oka", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L H T U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HULOT" HULOT

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.