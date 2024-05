La Soluzione ♚ Sorge sull estuario del Tago

: LISBONA

Curiosità su Sorge sull estuario del tago: È la città più popolosa del paese. situata sull'estremità occidentale della penisola iberica, presso l'estuario del fiume tago (tejo in portoghese), è... Lisbona (in portoghese Lisboa, ['bo]) è la capitale e la principale città del Portogallo. Con una popolazione censita di 545 923 abitanti all'interno dei suoi confini amministrativi, e circa 3 milioni nella sua area urbana (undicesima nell'Unione Europea) è la città più popolosa del Paese. Situata sull'estremità occidentale della penisola iberica, presso l'estuario del fiume Tago (Tejo in portoghese), è amministrativamente la capitale e geograficamente la zona più occidentale dell'Europa continentale. Lisbona è considerata una città globale in virtù della sua discreta importanza in settori come finanza, commercio, editoria, arte, ...

