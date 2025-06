Sorge sull Aar nei cruciverba: la soluzione è Berna

BERNA

La parola Berna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Berna.

Perché la soluzione è Berna? Sorge sull'Aar indica una città situata lungo il fiume Aar, come appunto Berna, capitale della Svizzera. La frase richiama il suo caratteristico posizionamento geografico, tra colline e il corso d'acqua che attraversa la città. Questo particolare scenario rende Berna unica, con un centro storico patrimonio UNESCO e un'atmosfera affascinante, perfetta per scoprire storia e natura in un unico luogo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città svizzera con la Fossa degli orsiLa capitale bagnata dall AarVi ha sede il Parlamento svizzeroSorge sull estuario del TagoSorge sull AcropoliSorge sull altopiano detto la Timpa ai piedi dell Etna

