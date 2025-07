Si prende per non fare le scale nei cruciverba: la soluzione è Ascensore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende per non fare le scale' è 'Ascensore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCENSORE

Curiosità e Significato di Ascensore

La soluzione Ascensore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ascensore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ascensore? L'ascensore è un dispositivo che permette di salire o scendere tra i piani di un edificio senza usare le scale, facilitando gli spostamenti, soprattutto per chi ha difficoltà o carichi pesanti. È un'innovazione comoda e pratica, presente in molte strutture moderne, rendendo la vita quotidiana più semplice e accessibile a tutti. Insomma, un alleato essenziale in molti ambienti urbani.

Come si scrive la soluzione Ascensore

La definizione "Si prende per non fare le scale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

