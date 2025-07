Se non sono ben solide crolla tutto nei cruciverba: la soluzione è Basi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se non sono ben solide crolla tutto' è 'Basi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASI

Curiosità e Significato di Basi

Approfondisci la parola di 4 lettere Basi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Basi? Le basi sono i fondamenti essenziali su cui si costruisce qualcosa di stabile e duraturo. Sono come le fondamenta di una casa: se non sono solide, tutto il resto può crollare facilmente. Sia in architettura che nella vita, avere basi forti garantisce sicurezza e successo. Ricorda sempre di investire nelle basi prima di puntare in alto!

Come si scrive la soluzione Basi

Hai trovato la definizione "Se non sono ben solide crolla tutto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

