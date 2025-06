Se non sono solide, crolla tutto nei cruciverba: la soluzione è Basi

BASI

Curiosità e Significato di Basi

La parola Basi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Basi.

Perché la soluzione è Basi? Le BASI sono le fondamenta su cui si costruisce tutto, siano edifici o progetti. Sono elementi essenziali e solidi che garantiscono stabilità e durata nel tempo. Se queste fondamenta sono deboli o inesistenti, tutto rischia di crollare. Quindi, investire in basi solide è la chiave per un risultato duraturo e sicuro. Ricorda: senza basi forti, niente può resistere a lungo.

Come si scrive la soluzione Basi

La definizione "Se non sono solide, crolla tutto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

