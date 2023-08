Lo sono i locali ben ventilati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i locali ben ventilati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AERATI

Significato/Curiosita : Lo sono i locali ben ventilati

ben ventilata. le precipitazioni si concentrano prevalentemente in autunno e nel periodo di transizione tra l'inverno e la primavera; in estate sono possibili... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il calcestruzzo aerato autoclavato (in inglese autoclaved aerated concrete - aac), o calcestruzzo...