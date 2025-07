Roccia sedimentaria molto dura compatta e tenace nei cruciverba: la soluzione è Selce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Roccia sedimentaria molto dura compatta e tenace' è 'Selce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELCE

Curiosità e Significato di Selce

Vuoi sapere di più su Selce? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Selce.

Perché la soluzione è Selce? La selce è una roccia sedimentaria molto dura, compatta e resistente, formata da silice cristallizzata. Si trova spesso in natura come frammenti affilati e taglienti, ideali per creare strumenti e armi primitive. La sua durezza e tenacia la rendono preziosa fin dall'antichità, simbolo di resilienza e capacità di adattamento nel tempo.

Come si scrive la soluzione Selce

Se ti sei imbattuto nella definizione "Roccia sedimentaria molto dura compatta e tenace", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

L Livorno

C Como

E Empoli

