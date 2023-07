Punta metallica o spina molto dura e acuminata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punta metallica o spina molto dura e acuminata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPUNZONE

Significato/Curiosita : Punta metallica o spina molto dura e acuminata

Ultima espressione dell'estro creativo degli spadai celti è l'assenza di una punta acuminata. le spade tipo la tène d, la cui lunga lama terminava in una... Rischi di incidenti aerei o navali. il pack si presenta inoltre ricco di spunzoni di ghiaccio, dovuti al gelo e al disgelo giornalieri, che possono danneggiare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Punta metallica o spina molto dura e acuminata : punta; metallica; spina; molto; dura; acuminata; Una formazione rocciosa a punta ; Lo regola il punta tore; Servono per appunta re; Si punta minacciando; punta ta minima a poker; Grande cassa metallica per il trasporto di merci; Striscia metallica inserita nei bustini; Lega metallica composta per lo più da stagno; Un bastone da golf con la spatola metallica ; Coperchio di rete metallica che ripara le vivande dagli insetti; Una spina dorsale spinosa; Ne sono ricchi gli spina ci; La spina dorsale dei pesci; È il penultimo osso della spina dorsale; La spina con cui si nasce; Fibra molto resistente; Si dice di lettere molto grandi; Una carrozzeria per auto molto capienti; Pretende molto ; Sono molto espansivi; dura no cento anni; Una dura disciplina sportiva; La forma sintattica usata in Il bambino non mi mangia la verdura ; La testa dura più a sud; Nel brodo e nella verdura ; Pugnale dalla lama sottile e acuminata ;

Cerca altre Definizioni