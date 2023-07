Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASFALTO

Significato/Curiosita : Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade

[decisioni in merito alla classificazione stradale per le strade statali, strade regionali e strade locali], su narodne-novine.nn.hr. url consultato il... Pavimentazione stradale, viene indicato con il termine "asfalto" il conglomerato bituminoso artificiale. in un asfalto il contenuto di carbonato di calcio in genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

