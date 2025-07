Riunione dei membri di una comunità nei cruciverba: la soluzione è Assemblea

Home / Soluzioni Cruciverba / Riunione dei membri di una comunità

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riunione dei membri di una comunità' è 'Assemblea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSEMBLEA

Curiosità e Significato di Assemblea

La parola Assemblea è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assemblea.

Perché la soluzione è Assemblea? L'assemblea è un incontro di tutti i membri di una comunità o organizzazione, dove si discutono e decidono questioni importanti. È il momento in cui le persone si riuniscono per condividere idee, votare o prendere decisioni collettive. Un modo fondamentale per mantenere vivo il senso di partecipazione e collaborazione tra i membri, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Studiosi dei problemi della comunitàIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animaleStudiosa dei problemi della comunitàMembri di organizzazioni come le OngLa riunione con i millesimi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assemblea

Hai trovato la definizione "Riunione dei membri di una comunità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

M Milano

B Bologna

L Livorno

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T A B L O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARTOLO" BARTOLO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.