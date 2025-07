Relativo a una parte del cuore nei cruciverba: la soluzione è Atriale

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativo a una parte del cuore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativo a una parte del cuore' è 'Atriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATRIALE

Curiosità e Significato di Atriale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Atriale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Atriale? L'atriale si riferisce a una delle due cavità superiori del cuore, chiamate atri. Sono responsabili di ricevere il sangue che entra nel cuore e di inviarlo ai ventricoli per essere pompato in tutto il corpo. Queste strutture sono fondamentali per il corretto funzionamento cardiaco e, spesso, vengono coinvolte in problemi di ritmo o di salute che richiedono attenzione medica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arteria che parte dal cuoreParte dal cuoreRelativo a una cavità del cuoreImportante arteria che parte dal cuoreRelativo alla parte dietro del collo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Atriale

Hai trovato la definizione "Relativo a una parte del cuore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E N N U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUNNEL" TUNNEL

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.