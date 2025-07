Recipiente multiuso per la pulizia nei cruciverba: la soluzione è Catino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recipiente multiuso per la pulizia' è 'Catino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATINO

Curiosità e Significato di Catino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Catino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Catino? Il termine catino indica un contenitore multiuso, spesso in plastica o metallo, usato per pulire, lavare o trasportare liquidi e materiali vari. È uno strumento pratico e versatile, ideale per le faccende domestiche o professionali. La sua forma rotonda e il bordo spesso lo rendono facile da usare e maneggevole, rendendolo un alleato indispensabile in ogni casa.

Come si scrive la soluzione Catino

La definizione "Recipiente multiuso per la pulizia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

