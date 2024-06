La Soluzione ♚ Fu reggia dei de Medici La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PALAZZO PITTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PALAZZOPITTI

Significato della soluzione per Fu reggia dei de medici: Il palazzo fu quindi acquistato dalla famiglia Medici nel 1549 e divenne la residenza principale dei granduchi di Toscana, prima De Medici e dal 1737 Asburgo-Lorena. Palazzo Pitti è un imponente palazzo rinascimentale di Firenze. Il nucleo originale dell'edificio risale al 1458, come residenza urbana del banchiere Luca Pitti. Si trova nella zona di Oltrarno, a breve distanza da Ponte Vecchio. A seguito dell'unità d'Italia, svolse il ruolo di palazzo reale per Casa Savoia nel quinquennio in cui Firenze fu capitale del Regno d'Italia (1865-70).

