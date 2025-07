Quella da tennis è solitamente gialla nei cruciverba: la soluzione è Pallina

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella da tennis è solitamente gialla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella da tennis è solitamente gialla' è 'Pallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLINA

Curiosità e Significato di Pallina

Vuoi sapere di più su Pallina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Pallina.

Perché la soluzione è Pallina? Una palla è un oggetto sferico utilizzato in numerosi giochi e sport, come il tennis, il calcio e il basket. Spesso di forma perfetta e leggero, viene colpita, calciata o lanciata per divertirsi o competere. Nel caso del tennis, la pallina è solitamente gialla, facile da vedere durante il gioco. È un elemento fondamentale per tante attività sportive e ricreative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gemma giallaPietra preziosa giallaSi disputano a tennisAndre fra i grandi del tennisIl pallonetto del tennis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pallina

Stai cercando la risposta alla definizione "Quella da tennis è solitamente gialla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A C D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORDA" CORDA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.