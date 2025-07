Piccola dimora nei cruciverba: la soluzione è Casina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccola dimora' è 'Casina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASINA

Curiosità e Significato di Casina

La parola Casina è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Casina.

Perché la soluzione è Casina? Casina indica una piccola abitazione, spesso di dimensioni ridotte e semplice struttura, come un cottage o una casetta. Può essere usata per case di campagna, rifugi o spazio per il tempo libero. È un termine affettuoso che richiama un luogo accogliente e intimo, perfetto per chi cerca un angolo di tranquillità lontano dal caos cittadino.

Come si scrive la soluzione Casina

Hai davanti la definizione "Piccola dimora" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAFIA" RAFIA

