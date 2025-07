È noto quello che si corre a Montecarlo nei cruciverba: la soluzione è Rally

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È noto quello che si corre a Montecarlo' è 'Rally'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RALLY

Curiosità e Significato di Rally

Perché la soluzione è Rally? Il termine rally si riferisce a una gara automobilistica dove i piloti affrontano percorsi diversi, spesso su strade sterrate o asfaltate, facendo grande attenzione alle condizioni di guida. A Montecarlo, il rally è famoso per le sue sfide tra vetture e piloti di alto livello, creando emozioni uniche e spettacoli indimenticabili. È la prova che mette alla prova abilità e coraggio di chi corre.

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

Y Yacht

