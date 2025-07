C è il nord il sud il negativo e il positivo nei cruciverba: la soluzione è Polo

POLO

Curiosità e Significato di Polo

Hai risolto il cruciverba con Polo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Polo.

Perché la soluzione è Polo? Il termine polo indica i punti estremi di un oggetto o di una superficie, come i poli geografici della Terra. Può anche riferirsi a un centro di attrazione o di attività, oppure ai terminali di un magnete, uno positivo e uno negativo. In sintesi, rappresenta i punti cardinali o opposti che determinano direzione e posizione, rendendolo un concetto fondamentale per orientarsi nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia TauroConfina a nord col Wyoming e a sud con l OklahomaConfina a nord col Michigan e a sud con l IllinoisNord sud album degli 883 del 1993Un brano degli 883 contenuto in Nord sud ovest est

Come si scrive la soluzione Polo

E T R T S I M E R Mostra soluzione



