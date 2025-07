Non ha problemi di... linea nei cruciverba: la soluzione è Magro

MAGRO

Curiosità e Significato di Magro

La soluzione Magro di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Magro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Magro? Magro indica una persona o un oggetto con poca massa grassa, quindi sottile e snello. Quando si dice che qualcuno non ha problemi di linea, si intende che mantiene una buona forma fisica e non è in sovrappeso. La parola richiama quindi un aspetto di leggerezza e austerità, perfettamente collegata al contesto di chi evita l'eccesso di peso e si prende cura del proprio corpo.

Come si scrive la soluzione Magro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ha problemi di... linea", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

