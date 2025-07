Lo si attraversa in battello nei cruciverba: la soluzione è Lago

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si attraversa in battello

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo si attraversa in battello' è 'Lago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAGO

Curiosità e Significato di Lago

Approfondisci la parola di 4 lettere Lago: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lago? Il termine lago indica una grande massa d'acqua dolce o salata, circondata da terre, spesso attraversata in battello. È un elemento naturale che arricchisce il paesaggio e offre habitat per molte specie. Quindi, quando si dice Lo si attraversa in battello, ci si riferisce proprio a questo affascinante specchio d'acqua, simbolo di natura e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo ha colorito chi si esprime con vivacitàLo si ricostruisce a NataleLo è chi si muove con rapidità e disinvoltura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lago

La definizione "Lo si attraversa in battello" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I H E P V O L A C E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAROLE CHIAVE" PAROLE CHIAVE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.