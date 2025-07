Lo era, in realtà, la Santa Maria usata da Colombo nei cruciverba: la soluzione è Caracca

CARACCA

Curiosità e Significato di Caracca

La parola Caracca è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caracca.

Perché la soluzione è Caracca? Caracca è un termine che indica una tipica nave di legno utilizzata nel XVI secolo, come quella usata da Cristoforo Colombo durante i suoi viaggi. Queste imbarcazioni erano robuste e adatte a lunghe traversate oceaniche, diventando simbolo delle esplorazioni e delle scoperte dell’epoca. Quindi, quando si parla di Santa Maria, si fa riferimento proprio a una delle caracche impiegate nelle grandi scoperte marittime.

Come si scrive la soluzione Caracca

Hai trovato la definizione "Lo era, in realtà, la Santa Maria usata da Colombo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

