La griglia nel visore dei cannocchiali nei cruciverba: la soluzione è Reticolo

Home / Soluzioni Cruciverba / La griglia nel visore dei cannocchiali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La griglia nel visore dei cannocchiali' è 'Reticolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETICOLO

Curiosità e Significato di Reticolo

La parola Reticolo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Reticolo.

Perché la soluzione è Reticolo? Il reticolo nel visore dei cannocchiali è la griglia o schema di linee e punti proiettato sul mirino, utilizzato per aiutare a puntare con precisione e stimare distanze. È uno strumento fondamentale per cacciatori e tiratori, migliorando l’accuratezza e la stabilità del tiro. In sostanza, il reticolo rende più facile colpire il bersaglio in modo preciso, anche a lunga distanza.

Come si scrive la soluzione Reticolo

Non riesci a risolvere la definizione "La griglia nel visore dei cannocchiali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

