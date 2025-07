Immagini, figure nei cruciverba: la soluzione è Effigi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Immagini, figure' è 'Effigi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EFFIGI

Curiosità e Significato di Effigi

Hai risolto il cruciverba con Effigi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Effigi.

Perché la soluzione è Effigi? Effigi sono rappresentazioni o immagini di persone o cose, spesso usate come simbolo o ritratto. Si trovano in sculture, dipinti o monete, e rappresentano figure riconoscibili o simboliche. Il termine richiama l’idea di un’immagine impressa o scolpita, spesso legata a ricordi, identità o commemorazioni. Un modo elegante per descrivere immagini e figure nel linguaggio quotidiano e artistico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alberto famoso scultore di figure filiformiSi risolve interpretando lettere e figureLibro per bambini con figure in 3DCattura immagini per i PCCambia immagini nel video non in uso del PC

Come si scrive la soluzione Effigi

Hai davanti la definizione "Immagini, figure" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

F Firenze

F Firenze

I Imola

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R S I A I F S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISFARSI" DISFARSI

