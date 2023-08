Si risolve interpretando lettere e figure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si risolve interpretando lettere e figure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REBUS

Significato/Curiosita : Si risolve interpretando lettere e figure

Febbraio 1991. ^ lo scontro si risolve in deadpool/death, cit. deadpool n. 37, febbraio 2000, di christopher priest (testi) e jim calafiore (disegni). ^... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rebus (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento giochi non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

