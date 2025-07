Il Simonsen Pallone d oro nel 1977 nei cruciverba: la soluzione è Allan

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Simonsen Pallone d oro nel 1977' è 'Allan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLAN

Curiosità e Significato di Allan

Non fermarti alla soluzione! Conosci Allan più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Allan.

Perché la soluzione è Allan? Allan è un nome proprio di origine scandinava, molto diffuso in Brasile e tra i calciatori. Nel contesto del Pallone d'Oro 1977, si riferisce ad Allan Simonsen, attaccante danese che ottenne il prestigioso riconoscimento. Il suo talento e le sue prestazioni lo hanno reso un simbolo del calcio europeo degli anni '70, evidenziando il ruolo fondamentale dei grandi giocatori nella storia del calcio.

Come si scrive la soluzione Allan

Non riesci a risolvere la definizione "Il Simonsen Pallone d oro nel 1977"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

