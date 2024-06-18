Il nome del Best Pallone d oro 1968

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SOLUZIONE: GEORGE

Perché la soluzione è George? Il miglior calciatore del 1968 ricevette un riconoscimento importante nel mondo del calcio. Questo premio, assegnato annualmente, celebra le prestazioni eccellenti di un atleta durante tutta la stagione. La voce associata a questa onorificenza è quella di un giocatore noto per le sue doti tecniche e il suo contributo alla squadra. La vittoria di tale premio rappresenta il massimo riconoscimento individuale in ambito calcistico per quell'anno. La sua carriera si distingue ancora oggi nel panorama sportivo.

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Il nome del Best Pallone d oro 1968 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è George

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Le 6 lettere della soluzione George

G Genova E Empoli O Otranto R Roma G Genova E Empoli

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