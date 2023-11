La definizione e la soluzione di: Il Messi più volte Pallone d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Disambiguazione – se stai cercando premi omonimi, vedi pallone d'oro (disambigua). il pallone d'oro (ballon d'or in francese), noto in precedenza anche come... Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo (pronuncia spagnola [ljo'nel 'mesi]; Rosario, 24 giugno 1987), è un calciatore argentino, attaccante o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

