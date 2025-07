I sei che fanno l unità nei cruciverba: la soluzione è Sesti

SESTI

Curiosità e Significato di Sesti

Vuoi sapere di più su Sesti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sesti.

Perché la soluzione è Sesti? Sesti deriva dal numero sei, indicando la posizione in una sequenza o gruppo. Può riferirsi a un elemento che occupa il sesto posto, come nella classifica o in una serie di oggetti. È un termine usato anche in ambito musicale e matematico, sottolineando l'ordine e la posizione. Comprendere il suo significato aiuta a interpretare correttamente testi e indicazioni di ordine.

Come si scrive la soluzione Sesti

La definizione "I sei che fanno l unità" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

