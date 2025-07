Forte vento il Gian discolo nei cruciverba: la soluzione è Burrasca

BURRASCA

Curiosità e Significato di Burrasca

Perché la soluzione è Burrasca? Burrasca indica un forte vento che si abbatte improvviso, spesso accompagnato da pioggia o temporali, tipico di condizioni meteorologiche avverse. È una perturbazione intensa che può causare disagi e danni, specialmente in mare e lungo le coste. In senso figurato, si usa anche per descrivere situazioni turbolente o di grande agitazione, rendendo il termine molto evocativo e suggestivo.

Come si scrive la soluzione Burrasca

Hai davanti la definizione "Forte vento il Gian discolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

R Roma

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I M R A U T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MURATORI" MURATORI

