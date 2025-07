È limitata quella di rigore nei cruciverba: la soluzione è Area

AREA

Curiosità e Significato di Area

Approfondisci la parola di 4 lettere Area: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Area? L'area è una superficie delimitata da confini, come un campo o uno spazio specifico. In ambito sportivo, si riferisce alla zona di rigore nel calcio, che delimita l’area di porta. È un termine molto usato anche in geometria, per indicare la misura di una superficie. Conoscere il concetto di area aiuta a capire meglio lo spazio che ci circonda e le sue dimensioni.

Come si scrive la soluzione Area

Stai cercando la risposta alla definizione "È limitata quella di rigore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

