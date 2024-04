La Soluzione ♚ Il rigore disciplinare La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il rigore disciplinare. SEVERITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su il rigore disciplinare: La categoria diagnostica dei disturbi pervasivi dello sviluppo (pervasive developmental disorder, PDD), in contrapposizione ai disturbi specifici dello sviluppo (specific develomental disorder, SDD), è un gruppo di disturbi caratterizzati da ritardi nello sviluppo di molteplici funzioni di base tra cui la socializzazione e la comunicazione. I disturbi pervasivi dello sviluppo sono l'autismo, la sindrome di Asperger, il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (PDD-NOS), il disturbo disintegrativo infantile (CDD), il disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e movimenti stereotipati e la sindrome di Rett. I primi quattro di questi disturbi sono comunemente chiamati disturbi dello spettro autistico (ASD); l'ultimo disturbo è molto più raro, a volte è inserito nello spettro dell'autismo e talvolta no. Altre Definizioni con severità; rigore; disciplinare; Il rigore di chi non perdona; La dimostra chi è austero; Nel calcio e è quella di rigore; I metri del calcio di rigore; Freddo disciplinare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il rigore disciplinare

SEVERITÀ

S

E

V

E

R

I

T

À

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Il rigore disciplinare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.