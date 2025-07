Dare il consenso nei cruciverba: la soluzione è Permettere

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dare il consenso' è 'Permettere'.

PERMETTERE

Curiosità e Significato di Permettere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Permettere.

Perché la soluzione è Permettere? Dare il consenso significa acconsentire o approvare qualcosa, autorizzando un'azione o una decisione. È il gesto di permettere che si svolga ciò che si desidera o si ritiene giusto, spesso attraverso un semplice sì o un'approvazione ufficiale. In sostanza, si tratta di concedere il via libera per procedere in modo consapevole e condiviso. La libertà di scegliere è fondamentale in ogni accordo.

Dare il proprio consensoDare il via a un progettoUn consenso stentatoDonare senza dareDare da mangiare

Come si scrive la soluzione Permettere

La definizione "Dare il consenso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I E U S H C U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIUSURE" CHIUSURE

